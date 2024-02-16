Украина получила от Японии 50 миллионов долларов на ремонты поврежденного войной жилья

Государственный бюджет получил часть средств гранта в сумме 49,4 млн долл от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Привлеченные средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, и на восстановление жилой инфраструктуры Украины. Благодарен командам Правительства Японии и Всемирного банка за поддержку", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине уточнили, что средства гранта направляются на возмещение расходов госбюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.

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Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.

В ближайшее время Украина ожидает финансирования от Японии и Норвегии через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine), которое частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и на пенсионные выплаты.

Экономическая правда

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