Все разделы
Укр / Рус

Украина получила от Японии 50 миллионов долларов на ремонты поврежденного войной жилья

Пятница, 16 февраля 2024, 13:34 - Анастасия Жарикова

Государственный бюджет получил часть средств гранта в сумме 49,4 млн долл от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Привлеченные средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, и на восстановление жилой инфраструктуры Украины. Благодарен командам Правительства Японии и Всемирного банка за поддержку", - отметил министр финансов Сергей Марченко. 

В Минфине уточнили, что средства гранта направляются на возмещение расходов госбюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта. 

Реклама:

Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления. 

В ближайшее время Украина ожидает финансирования от Японии и Норвегии через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine), которое частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и на пенсионные выплаты.

Экономическая правда

Реклама:
Украина Япония госбюджет война
Реклама:
Материалы по теме
Фермерские объединения ЕС требуют усиления контроля за импортом из Украины 16 февраля 2024, 09:00
Потери от блокирования границы поляками могут составить более 7 миллиардов – Гетманцев 15 февраля 2024, 20:10
Украина в 2024 году рассчитывает получить 4 миллиарда долларов из замороженных активов РФ 14 февраля 2024, 20:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте