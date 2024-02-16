Курс валют на 16 февраля: гривня резко укрепилась

16 февраля официальный курс гривни укрепился к доллару и евро, соответственно отреагировали наличные и безналичные курсы в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,57 - 38,07 грн против котировок в 37,11 - 38,08 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,15 - 41,37 грн против курса 41,14 - 41,35 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,9484 грн, евро - 40,7718 грн (накануне доллар - 38,1734 грн, евро - 40,8684 грн грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,8 - 38,28 грн (курс на 15 февраля - 38,0 - 38,5 грн);

Евро - 40,7 - 41,4 грн (курс на 15 февраля - 40,85 - 41,55 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,6 - 38,2 грн;

Ощадбанк - 37,6 - 38,25 грн;

Укрэксимбанк - 37,8 - 38,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,17 грн за доллар, в Ощаде - 38,1 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,16 грн.

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