Правительство Канады сняло санкции с четырех человек, среди которых экс-супруга российского миллиардера Михаила Фридмана Ольги Айзиман.

Соответствующее решение регулирующих органов опубликовали в газете Canada Gazette, передает liga.net.

Причиной исключения из списка drfpe'nmcz, что Айзиман, которая попала под санкции Канады в мае 2022 года, больше не соответствует критериям введения ограничений.

По данным Politico, канадские санкции также сняты с бывших заместителей председателя правления "Сбербанка" Александры Бурико и Сергея Мальцева и члена Совета директоров "Газпрома" Александра Душко. Все трое попали под санкции Канады вместе с Айзиман.

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В прошлом году Айзиман была исключена из санкционного списка ЕС. Однако женщина продолжает находиться под санкциями Украины, Швейцарии и Великобритании.

Напоминаем:

Канада отменила санкции против основателя инвестиционного холдинга Finstar Financial Group, российского миллиардера Олега Бойко.

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