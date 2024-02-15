Помощник Путина предлагает скопировать 99% статей "Википедии" для создания российского аналога

Владимир Мединский рбк

Помощник президента России Путина Владимир Мединский предложил скопировать статьи из "Википедии" и перенести их в госпортал "Знание.Вики", чтобы "не плодить сущности".

Об этом пишет "Коммерсантъ".

По его словам, в российский проект загружено 22 тыс. статей, в "Википедию" - около 70 млн материалов.

"Мы вообще любим создавать с нуля новые сущности и пытаться кого-то догнать Мне кажется, сейчас время не создавать контент новый с нуля, это сложно, а время агрегировать и использовать чужой контент. Просто нужно обезопасить его, и все, посмотреть как можно сделать лучше",- сказал Мединский.

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По его словам, 99,9% публикаций в "Википедии" "не вредны, абсолютно нейтральны и даже интересны". Помощник Путина утверждает, что остальные 0,1% статей составляют "враждебную клевету", которая "жестоко модерируется".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Википедии" за статью о большой войне.

Так в марте 2022 года Роскомнадзор внес фонд Wikimedia Foundation Inc., который управляет сайтом, в реестр компаний на "приземление" в России. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев говорил, что в российском аналоге "Википедии" до конца 2022 года было опубликовано более 100 тыс статей, а планов блокировать иностранный сервис нет.

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Экономическая правда