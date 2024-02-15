Убытки окружающей среде от удара РФ по нефтебазе на Харьковщине составляют более 30 миллионов

По первым ориентировочным подсчетам, ущерб от загрязнения водных объектов в результате удара РФ по нефтебазе на Харьковщине составляют более 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на слова министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

"Есть первые ориентировочные подсчеты убытков от загрязнения водных объектов. Они составляют более 30 млн гривен", — рассказал Министр Руслан Стрелец в эфире телемарафона.

9 февраля российские оккупанты нанесли удары по нефтебазе на Харьковщине, в результате чего вытекло около 3 тысяч тонн нефти. Нефть попала в реки Уды, Лопань, Немышля и Харьков, загрязнив 780 тысяч квадратных метров водной поверхности.

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Экономическая правда