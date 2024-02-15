НБУ проведет открытое тестирование е-гривни до конца 2024 года

Национальный банк Украины готовится ко второму эксперименту по использованию цифровой гривни (е-гривни) до конца 2024 года. Участие в нем смогут принять все желающие.

Об этом сообщил глава Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в подкасте "Хроники экономики".

"Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмена и предоставления возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений", - сообщил Поддерегин.

По его словам, сейчас НБУ разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте. В дальнейшем те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать к участию своих клиентов.

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Объем эмиссии е-гривни в Нацбанке объявят после того, как поймут, сколько банков и их клиентов реально захотят принять участие в тестировании е-гривни. Начать второй пилотный проект по использованию е-гривни НБУ планирует во второй половине 2024 года. Ориентировочно, он продлится около полугода.

В рамках эксперимента все желающие протестировать е-гривни смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги. "Подход, который ввели в Китае, где раздавали деньги для того, чтобы заинтересовать людей, мы не планируем", - добавил Поддерегин.

По его словам, цель второго эксперимента по использованию цифровых денег центрального банка в Украине - выявить, есть ли спрос на такую форму денег среди населения и вообще существует ли необходимость в ее введении. В рамках эксперимента планируют протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн. Кроме этого, НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования е-гривни.

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Первый эксперимент по применению е-гривни НБУ провел в 2018 году, став одним из первых центральных банков в мире, которые начали тестировать использование цифровых денег. В рамках первого пилотного проекта Нацбанк выпустил 5443 е-гривни, которыми пользовались только работники регулятора.

В общем, тогда было осуществлено 208 операций перевода между е-кошельками, 82 операции пополнения этих кошельков, 42 операции обмена е-гривен на безналичные деньги, 40 операций переводов для нужд бойцов, которые воевали на Донбассе и 19 операций пополнения мобильного счета (оператора LifeCell).

Подробнее о том, что такое цифровые деньги ЭП писала в публикации: Е-гривня на подходе. Как мир переходит на крипту и что сделала для этого Украина