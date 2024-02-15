УЗ запустила модернизированный дизель-поезд на маршруте Коростень – Житомир – Винница

фото: уз

"Укрзализныця" впервые за время независимости Украины модернизировала на собственных мощностях дизель-поезд ДР1А № 329. С 15 февраля он будет курсировать на маршруте Коростень - Житомир - Винница.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Мы уже имеем основательный опыт обновления пригородных электропоездов, а вот полную модернизацию дизель-поезда с учетом всех стандартов (в том числе и инклюзивных требований) наша компания осуществила впервые.

Дизель-поезд сформирован в 4-вагонном составе, имеет 324 посадочных места III класса и 8 дополнительных мест для людей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что главные вагоны поезда оборудованы пандусами и местами для людей на креслах колесных, специальными санузлами и кнопками вызова поездной бригады.

Среди других удобных атрибутов - крепления для перевозки велосипедов, стеллажи и полки для багажа, порты Type-C и USB для зарядки гаджетов, пеленальные столики в уборных, маршрутные указатели и информационные экраны

Со станции Коростень региональный поезд №887/888 Коростень - Винница будет отправляться в 08:05, в Житомире будет останавливаться в 09:33, прибывать на конечную остановку в 11:53.

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фото: уз

В обратном направлении региональный поезд №889/890 Винница - Коростень будет отправляться со станции Винница в 14:00, в Житомире будет останавливаться в 16:13 и прибывать в Коростень в 17:47.

Поезд будет делать остановки на станциях Новая Боровая, Горбаши, Бердичев, Казатин-1, Калиновка-1.

Билеты на поезда доступны в чат-боте УЗ, в кассах вокзалов и станций, непосредственно у кондукторов, добавили в компании.

Экономическая правда