Сотрудницу харьковской налоговой уличили на получении 55 тысяч долларов взятки

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили на взятке в 55 тысяч долларов сотрудницу Управления налоговой службы в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, в январе - феврале 2024 года чиновница высказала просьбу предоставить ей 150 тысяч долларов за решение проблем с налогами у ряда фирм.

Кроме того, она подстрекала представителя одного из частных фирм предоставить 55 тысяч долларов руководителю Управления ГНС в Харьковской области, чтобы тот принял решение об исключении фирмы из перечня плательщиков, которые соответствуют критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого ООО.

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Во время передачи 55 тысяч долларов ее разоблачили "на горячем" и впоследствии сообщили ей о подозрении. Также проверяют причастность других лиц к возможному преступлению.

Экономическая правда