Американские миллиардеры Сорос и Уолтон покупают доли в фармкомпаниях

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Семейные офисы американских миллиардеров Сэма Уолтона и Джорджа Сороса приобрели новые доли в биотехнологических компаниях, занимающихся разработкой лекарств.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в четвертом квартале 2023 года компания Уолтона Walton Investment Team приобрела долю в Madrigal Pharmaceuticals, которая разрабатывает лекарства от заболеваний печени, за 8,2 миллиона долларов.

А Soros Fund Management приобрел новую долю в фармацевтической компании Merck & Co. на 24,5 млн долл и еще одну долю на 19,2 млн долл в компании Eli Lilly, производящей лекарства для похудения.

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Другие инвестиционные фирмы также приобрели доли в отдельных биотехнологических компаниях, добавляет Bloomberg.

Так, семейный офис Дэвида Бондермана Wildcat Capital Management приобрел долю в Praxis Precision, специализирующейся на лечении неврологических заболеваний.

Инвестиции в медицинское оборудование и технологии здравоохранения являются одной из самых популярных инвестиционных тем 2023 года, свидетельствуют данные опроса семейных офисов, проведенного UBS Group AG.

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В частности, немецкие миллиардеры Томас и Андреас Струенгманн помогли создать компанию BioNTech SE, которая в партнерстве с Pfizer Inc. разработала первую вакцину от Covid, одобренную Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

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Экономическая правда