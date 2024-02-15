Узбекистан решил присоединиться к финансовым санкциям против РФ

Власти Узбекистана решили де-факто присоединиться к финансовым санкциям Запада против России, фигурантами которых на начало 2024 года стали более 11 тысяч граждан и компаний.

Об этом пишет The Moscow Times.

Так, парламент Узбекистана в первом чтении принял законопроект, который запретит банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц.

Этот законопроект предложили из-за рисков применения вторичных санкций в отношении Узбекистана - мер за нарушение санкционного режима, пояснила пресс-служба Мажлиса (парламента страны).

Реклама:

Законопроект, который готовили с учетом опыта Чехии, Латвии и Эстонии, присоединившихся к санкциям, наделяет дополнительными полномочиями Центробанк страны.

Законопроект нужен для "повышения эффективности системы санкционного комплаенса в банковском секторе", заявили в Мажлисе.

Отмечается, что Узбекистан, который стал одним из хабов так называемого "параллельного импорта" в Россию и одним из главных направлений "карточного туризма" российских граждан, в первый год большой войны принял более 300 тысяч россиян, из которых 60 тысяч открыли банковские счета.

Реклама:

При этом объем денежных переводов из РФ в Узбекистан подскочил на 160%, до рекордных 14,5 млрд долл (за 2022 год), а российские предприниматели стали рекордсменами по количеству открытых в стране компаний.

Но после неоднократных визитов в Среднюю Азию чиновников из ЕС и США банки Узбекистана ужесточили условия для россиян.

"Фактически принимаемый законопроект лишь закрепит уже сложившуюся практику: банки в Узбекистане уже не проводят транзакции с санкционными лицами", - заявил руководитель практики "Санкционное право и комплаенс" АБ КИАП Денис Примаков.

Адвокат и управляющий партнер МКА "Аронов и Партнеры" Александр Аронов добавил, что в последнее время все платежи между Россией и Узбекистаном плохо осуществляются.

"Практически их невозможно проводить. Это связано с введенными санкциями и опасениями относительно применения вторичных санкций", - резюмировал он.

Экономическая правда