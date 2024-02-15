Украинцы смогут получать переводы в злотых через PrivatMoney и ZEN.COM

Государственный ПриватБанк и европейский финансовый сервис ZEN.COM открыли возможность осуществления переводов в Украину в польских злотых.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Теперь, чтобы отправить деньги из Польши родным и друзьям в Украину, больше не надо обменивать злотые на другую валюту.

Получить перевод в ПриватБанке можно как в гривне на собственный счет или карту, так и в польских злотых на валютный счет злотых клиента", сообщает член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

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Чтобы отправить в Украину денежный перевод в злотых, надо иметь активный счет в приложении ZEN.COM, выбрать валюту перевода PLN, указать имя и фамилию получателя и номер карты/счета IBAN в гривне или номер счета IBAN в злотых в ПриватБанке и проверить, чтобы в разделе "Тип перевода" было указано PrivatMoney.

С начала запуска сервиса в июле 2023 года украинцы уже получили через ПриватБанк 35 тис переводов ZEN.COM на сумму 6 млн долл.

В ПриватБанке отмечают, что ZEN.COM стал партнером системы международных денежных переводов PrivatMoney в июле 2023 года и запустил сервис быстрых денежных переводов на карты и номера счетов IBAN ПриватБанка.

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Экономическая правда