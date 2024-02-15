Экономика Великобритании впадает в рецессию

Getty Images

ВВП Великобритании сократился на 0,3% за три месяца до декабря 2023 года, что на 0,1% меньше в период с июля по сентябрь.

Об этом сообщает Reuters.

Падение в четвертом квартале оказалось глубже, чем прогнозировали все экономисты, опрошенные агентством Reuters, которые указывали на спад на 0,1%.

Фунт Стерлинга ослаб относительно доллара и евро. Инвесторы увеличили свои ставки на то, что Банк Англии снизит процентные ставки в этом году, а бизнес призвал правительство к большей помощи в бюджетном плане, который должен быть представлен 6 марта.

Реклама:

Великобритания является уже второй страной из Группы семи, после Японии, которая оказалась в состоянии рецессии.

Экономика Британии лишь на 1% выше, чем в конце 2019 года, до начала пандемии COVID-19, и худшие показатели относительно пандемии среди стран Большой семерки имеет только Германия.

Рут Грегори, заместитель главного британского экономиста Capital Economics, сказала, что показатели ВВП имеют больше политическое значение, чем экономическое, называя рецессию "технической".

Реклама:

"Мы должны придерживаться плана - снизить налоги на работу и бизнес, чтобы построить более сильную экономику", - отметил министр финансов Джереми Хант.

Напомним:

В январе сообщалось, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.