Курс валют на 15 февраля: сколько стоят доллар и евро

15 февраля Национальный банк снова ослабил гривню к доллару и евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,14 - 38,28 грн против котировок в 37,37 - 38,33 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,24 - 41,48 грн против курса 41,30 - 41,54 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,1734 грн, евро - 40,8684 грн (накануне доллар - 38,1264 грн, евро - 41,1212 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,0 - 38,5 грн (курс на 14 февраля - 38,0 - 38,45 грн);

Евро - 40,85 - 41,55 грн (курс на 14 февраля - 40,9 - 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,8 - 38,4 грн;

Ощадбанк - 37,8 - 38,4 грн;

Укрэксимбанк - 38,0 - 38,6 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,31 грн за доллар, в Ощаде - 38,3 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,3 грн.

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