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В Украине почти миллион мужчин призывного возраста находятся в "тени"

Среда, 14 февраля 2024, 15:03 - Анастасия Жарикова

В Украине находятся около 950 тысяч мужчин, о которых государству не известно ничего, кроме ИНН. Они не работают, не платят налогов, не служат в армии, то есть находятся в тени.

Об этом говорится в статье УП.

По состоянию на зиму 2024 года в Украине теоретически есть 11,1 миллиона мужчин, подлежащих мобилизации. Именно столько мужчин от 25 до 60 лет имеют регистрационный номер налогоплательщика (ИНН).

Более миллиона человек, 11% от всего количества, уже сейчас служат в различных структурах Сил обороны. 

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Еще почти 3 миллиона мужчин остались на оккупированных с 2014 года территориях, примерно миллион находится за рубежом и еще по меньшей мере 1,5 миллиона имеют различные группы инвалидности.

"По сути, реально мобилизовать можно только две категории людей. Первая - ориентировочно 2,8 миллиона официально трудоустроенных людей и почти 0,6 миллиона активных ФЛП. Вторая категория - это мужчины, которые находятся в Украине, однако о которых государству не известно вообще ничего, кроме ИНН: они нигде не работают, не платят налогов, не служат в армии и тому подобное. Они просто есть. И их целая армия - почти 950 тысяч", - говорится в статье.

Читайте больше: Один воюет - четверо работают. У Зеленского готовят экономическое бронирование от мобилизации 

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Также смотрите видео ЭП: Кто в Украине работает нелегально?

трудоустройство армия
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