Китайская BYD планирует построить завод по производству электромобилей в Мексике

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Ведущий китайский производитель электромобилей BYD рассматривает возможность строительства завода в Мексике, поскольку автопроизводитель стремится создать экспортный хаб в США.

Об этом пишет Nikkei со ссылкой на регионального менеджера BYD Мексика Чжоу Цзоу.

Мексика является ключевым рынком с огромным потенциалом, добавил он.

В четвертом квартале 2023 года BYD впервые в истории опередила Tesla по объему мировых продаж электромобилей, но продажи пассажирских автомобилей BYD сосредоточены прежде всего в Китае.

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Поскольку BYD стремится расширить свое глобальное присутствие, автопроизводитель строит новые заводы за рубежом в дополнение к расширению экспорта из Китая. В этом году автопроизводитель открывает завод в Таиланде, а в декабре объявил о планах построить производственную базу в Венгрии в течение трех лет.

В Латинской Америке BYD планирует потратить 3 млрд реалов (605 млн долл) на строительство завода в Бразилии.

BYD начала разработку технико-экономического обоснования для мексиканского завода. Компания ведет переговоры с национальными и местными чиновниками относительно местоположения и других условий, добавляет Nikkei.

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Цзоу не сказал, где именно BYD может построить завод, но северный штат Нуэво-Леон и регион Бахио в центральной Мексике, похоже, являются главными кандидатами. Полуостров Юкатан и другие места на юге Мексики также являются вероятными вариантами, отмечает Nikkei.

Наибольшим преимуществом размещения мощностей в Мексике являются более низкие затраты на экспорт в США.

Соглашение между США, Мексикой и Канадой ввела жесткие квоты на производство в Северной Америке для автопроизводителей, которые стремятся получить выгоду от беспошлинного экспорта на американский рынок. Серия забастовок привела к росту стоимости рабочей силы в США, поэтому разрыв в заработной плате между США и Мексикой увеличивается, отмечает издание.

Экономическая правда