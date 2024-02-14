Google, Meta и другие компании во время выборов будут маркировать контент, созданный ИИ – WP

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Ведущие компании в области искусственного интеллекта (ИИ) планируют подписать соглашение, чтобы выявлять и маркировать созданный искусственным интеллектом контент во время нынешних выборов в мире.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на полученную копию соглашения, которую еще не распространяли публично.

Отмечается, что соглашение разработали Google, Microsoft и Meta, а также OpenAI, Adobe и TikTok - компании разработают технологию для выявления, маркировки и контроля изображений, видео и аудиозаписей, созданных искусственным интеллектом.

"Искусственно созданный контент может ввести в заблуждение избирателей в преддверии решающих выборов во многих странах в этом году", - пишет газета.

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Согласно копии, полученной The Washington Post, платформа X не является подписантом соглашения.

"Умышленное и нераскрытое создание и распространение обманчивого избирательного контента с помощью искусственного интеллекта может ввести в заблуждение общественность способом, ставящим под угрозу целостность избирательных процессов", - говорится в соглашении.

К нему могут присоединиться больше компаний.

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"В критический для мировых выборов год технологические компании работают над соглашением о борьбе с обманчивым использованием ИИ, направленным на избирателей. Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok и другие совместно работают над достижением этой общей цели, и мы надеемся завершить работу и представить детали в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности", - заявил представитель Microsoft Дэвид Кадди.

Контент, созданный искусственным интеллектом, уже появился в избирательных кампаниях по всему миру, пишет WP.

В прошлом году в рекламе в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Рона Десантиса, который уже снял свою кандидатуру, искусственный интеллект имитировал голос бывшего президента США Дональда Трампа.

В Пакистане кандидат в президенты Имран Хан использовал искусственный интеллект для произнесения речей - из тюрьмы. А в январе бот от имени президента США Байдена призывал людей не голосовать на праймериз в Нью-Гемпшире. В звонках использовалась сгенерированная искусственным интеллектом версия голоса Байдена.

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Экономическая правда