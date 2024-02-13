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Демократы в Сенате считают, что Палата представителей США поддержит финпомощь Украине

Вторник, 13 февраля 2024, 20:30 - Экономическая правда

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уверен, что Палата представителей США поддержит законопроект, который предусматривает 60 миллиардов долларов для Украины.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова лидера большинства в Сенате США Чака Шумера.

Сенатор отметил, что если законопроект вынесут на голосование, его поддержат как республиканцы, так и демократы Палаты представителей, сообщает The Guardian.

Он призвал лидеров Палаты представителей "поступить правильно" и провести голосование за пакет. 

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Напомним:

Накануне Сенат США проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины. 

Во вторник Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины. Он получил 70 голосов сенаторов при необходимых 60.

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Впрочем, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во вторник дал понять, что не вынесет проект на голосование в Палате представителей, если он пройдет через Сенат.

Экономическая правда

США Украина финансы
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