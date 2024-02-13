Демократы в Сенате считают, что Палата представителей США поддержит финпомощь Украине
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уверен, что Палата представителей США поддержит законопроект, который предусматривает 60 миллиардов долларов для Украины.
Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова лидера большинства в Сенате США Чака Шумера.
Сенатор отметил, что если законопроект вынесут на голосование, его поддержат как республиканцы, так и демократы Палаты представителей, сообщает The Guardian.
Он призвал лидеров Палаты представителей "поступить правильно" и провести голосование за пакет.
Напомним:
Накануне Сенат США проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины.
Во вторник Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины. Он получил 70 голосов сенаторов при необходимых 60.
Впрочем, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во вторник дал понять, что не вынесет проект на голосование в Палате представителей, если он пройдет через Сенат.
Экономическая правда