Более 200 тысяч компаний могут отсрочить проверки ГСЧС: что для этого нужно

Более 200 тысяч украинских компаний могут отсрочить плановые проверки Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на срок от 6 до 10 лет - для этого нужен аудит и дальнейшее страхование согласно новому законодательству.

Об этом заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Александр Чекрыгин, пишет "Укринформ".

"На сегодняшний день у нас примерно 205 тысяч субъектов хозяйствования средней и незначительной степени риска, а у каждого субъекта хозяйствования есть по одному-два объекта.

И получается, что 330 тысяч объектов предпринимателей могут пойти путем страхования, проведения аудита, и тогда на эти объекты не будут проходить работники ГСЧС с плановыми проверками", - пояснил Чекрыгин.

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Он отметил, что в 2022 году вступил в силу закон о дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности. Закон, в частности, предусматривает создание рынка частных компаний с экспертами в сфере пожарной безопасности, которые могут по обращению предпринимателей провести аудит на предмет соблюдения правил безопасности на предприятиях.

"В дальнейшем на основании акта проверки предприниматели могут застраховать свое предприятие от возможных негативных случаев различного характера. Договор страхования вносится в специальный реестр и в течение шести-десяти лет работники ГСЧС не осуществляют плановых проверок субъектов хозяйствования, которые относятся к незначительной и средней степени риска", - пишет "Укринформ".

Чекрыгин пояснил, что это не будет влиять на внеплановые проверки ГСЧС, поскольку они, согласно законодательству, могут проводиться в случае чрезвычайной ситуации на предприятии или по решению суда.

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Экономическая правда