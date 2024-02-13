В Британии фиксируют перебои с поставками чая из-за кризиса в Красном море

getty images

Британцам, возможно, придется смириться с дефицитом некоторых сортов чая, одного из самых любимых напитков, после того, как сети супермаркетов предупредили о рисках в поставках из-за перебоев в судоходстве в Красном море.

Об этом пишет Reuters.

Так, британский консорциум розничной торговли заявил о "временных перебоях" в поставках некоторых партий черного чая, а источник в отрасли сообщил о задержках в поставках ароматизированного чая.

"Хотя во вторник две крупнейшие группы супермаркетов страны, Next и Primark, продемонстрировали достаточное предложение на своих веб-сайтах, компании предупредили, что продолжительность перебоев в поставках из Красного моря будет определять, увидят ли потребители пустые полки в Европе.

Реклама:

Предупреждение о задержках - первое для продуктов питания, после нескольких предупреждений от розничных торговцев одеждой после того, как хуситы атаковали корабли в Красном море, замедлив торговлю между Азией и Европой", - пишет агентство

Британия, пятый крупнейший импортер чая в мире, получает более половины импортируемого чая из Кении и Индии, что делает ее зависимой от маршрута по Красному морю.

По данным IEIT, необработанный чай отправляется в Великобританию для переработки и упаковки, что делает страну 10-м крупнейшим экспортером в мире.

Реклама:

"Есть временные перебои в работе некоторых линий черного чая, но влияние на потребителей будет минимальным, поскольку ритейлеры не ожидают значительных проблем", - сказал директор по вопросам продовольствия и устойчивого развития Британского консорциума розничной торговли Эндрю Опи.

Источник агентства в отрасли, знакомый с производством в Великобритании, сообщил, что, несмотря на некоторые задержки, они не ожидают большого дефицита.

Генеральный директор IEIT Марко Форджоне признал, что чай может быть "первым из многих товаров, которые попали в этот кризис цепи поставок".

Альтернативный маршрут судоходства вокруг мыса Доброй Надежды может добавить 10-14 дней к путешествию по сравнению с прохождением через Красное море и Суэцкий канал, резюмирует Reuters.

Читайте также: Йеменские хуситы убивают торговлю. Чем грозит конфликт в Красном море?

Экономическая правда