В компании производителя военного снаряжения "Балістика" проходят обыски
Вторник, 13 февраля 2024, 13:19 -
В офисе компании "Балістика" проходят обыски.
Об этом компания сообщила на своем канале в Telegram.
Как отмечают, из-за обысков не работает шоурум, а также техподдержка.
"Друзья, к сожалению из-за обысков на нашем офисе, Шоурум на Героев Севастополя не работает. Также не работает тех поддержка в интернет магазине. О возобновлении работы компании предупредим отдельно", - отметили в предприятии.
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Компания "Балістика" является производителем бронезащиты. Она поставляет средства индивидуальной баллистической защиты, как для государственных, так и для коммерческих структур.
Экономическая правда
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