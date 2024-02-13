В компании производителя военного снаряжения "Балістика" проходят обыски

В офисе компании "Балістика" проходят обыски.

Об этом компания сообщила на своем канале в Telegram.

Как отмечают, из-за обысков не работает шоурум, а также техподдержка.

"Друзья, к сожалению из-за обысков на нашем офисе, Шоурум на Героев Севастополя не работает. Также не работает тех поддержка в интернет магазине. О возобновлении работы компании предупредим отдельно", - отметили в предприятии.

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Компания "Балістика" является производителем бронезащиты. Она поставляет средства индивидуальной баллистической защиты, как для государственных, так и для коммерческих структур.

Экономическая правда