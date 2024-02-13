Курс валют на 13 февраля: доллар и евро продолжают дорожать

13 февраля официальный курс гривны снова ослаб против доллара и евро, в банках доллар и евро соответственно подорожали.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,69 - 38,29 грн против котировок в 37,86 - 38,28 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,41 - 41,59 грн против курса 41,07 - 41,34 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,8951 грн, евро - 40,8092 грн (накануне доллар - 37,6234 грн, евро - 40,5129 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 37,8 - 38,3 грн (курс на 12 февраля - 37,6 - 38,1 грн);

Евро - 40,8 - 41,55 грн (курс на 12 февраля - 40,63 - 41,35 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,7 - 38,3 грн;

Ощадбанк - 37,8 - 38,3 грн;

Укрэксимбанк - 37,9 - 38,5 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,17 грн за доллар, в Ощаде - 38,25 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,16 грн.

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