На Львовщине военные могут получить ипотеку под 0%

На Львовщине кадровые военнослужащие, правоохранители, ветераны войны и участники боевых действий могут получить кредит на приобретение жилья под 0%.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что совместно с ПриватБанк и Департамент экономической политики Львовской областной государственной администрации подписали двусторонний договор о сотрудничестве в части компенсации процентов на приобретение жилья по государственной программе "еОселя".

"Согласно условиям программы компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам отдельных категорий граждан во Львовской области, для военных, правоохранителей и членов их семей процентная ставка 3% будет полностью компенсирована за счет областного бюджета", - говорится в сообщении.

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Соответствующие условия также доступны клиентам Ощадбанка. Условия программы предусматривают компенсацию ЛОВА процентной ставки в размере 3% годовых для отдельных категорий граждан, получивших кредиты в Ощадбанке.

Кроме того, для ветеранов войны и членов их семей, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, семей погибших ветеранов войны и для погибших защитников и защитниц Украины процентная ставка снижена до 4% годовых.

Напомним:

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Более 7 тысяч украинских семей уже взяли кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя" на общую сумму 10,7 млрд грн с начала действия программы.

За первую неделю 2024 года почти 100 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя". А с начала действия программы в октябре 2022 года кредиты получили 6411 семей на общую сумму почти 10 млрд грн.

В этом году в программе льготной ипотеки "еОселя" планируется расширить выбор жилья и выдать 12 тысяч кредитов.

Экономическая правда