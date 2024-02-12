Техкомпании сократили 34 тысячи рабочих мест с начала года из-за ставки на ИИ

Технологические компании с начала года в связи со ставкой на развитие искусственного интеллекта с начала года уже сократили 34 тысячи рабочих мест.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что компании перераспределяют ресурсы, чтобы инвестировать в новые сферы, такие как ИИ.

Такие компании, как Microsoft, Snap, eBay и PayPal сократили сотни и тысячи рабочих мест с начала января, свидетельствуют данные сайта Layoffs.fyi, который отслеживает отток кадров в индустрии.

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Всего в этом году 138 технологических компаний уволили персонал.

"Эти потери меньше, чем в начале 2023 года, когда крупные технологические группы, в частности Meta, Amazon и Microsoft, сократили штаты после бурного периода чрезмерного инвестирования во время пандемии. По данным Layoffs.fyi, в 2023 году в технологическом секторе было сокращено 263 тысячи рабочих мест.

Аналитики говорят, что последняя волна увольнений свидетельствует о том, что компании перераспределяют свои ресурсы, чтобы инвестировать в новые сферы, такие как генеративный искусственный интеллект, а также демонстрируют акционерам, что они продолжают уделять внимание дисциплине расходов", - пишет FT.

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Технологические компании оценивали свой штат и пришли к выводу, что "у нас куча мертвого дерева. И если бы у нас была более четкая организация, мы могли бы сделать больше", - прокомментировал аналитик Jefferies Брент Тилл.

"Увольнения будут продолжаться и дальше, и ситуация может ухудшиться. Это стало заразным", - добавил он.

По словам доцента кафедры менеджмента Колумбийской бизнес-школы Дэниела Кеума, компании переоценивают приоритетные направления для инвестиций и сокращают должности в дорогих, но непрофильных подразделениях, как, например, стриминговая платформа Twitch компании Amazon, которая в этом году потеряла сотни рабочих мест.

"Мы должны стать более эффективными, деприоритизировав некоторые из существующих вещей, но мы также должны инвестировать в некоторые новые", - заявил в этом месяце генеральный директор Spotify Дэниел Эк.

Экономическая правда