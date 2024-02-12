Нефть подешевела после заявлений Израиля о завершении ударов по Газе

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Цены на нефть упали в начале торгов 12 февраля после того, как Израиль заявил, что завершил серию ударов по южной части Газы, что уменьшает беспокойство относительно поставок с Ближнего Востока.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,29 долл до 81,9 долл за баррель, в то время, как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 0,28 долл до 76,56 долл за баррель.

Отмечается, что геополитические риски, включая опасения расширения израильско-палестинского конфликта в регионе и потенциальные перебои с поставками нефти на Ближнем Востоке, подтолкнули цены на нефть вверх примерно на 6% на прошлой неделе.

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Израильские военные 12 февраля заявили, что провели "серию ударов" по южной части Газы через несколько дней после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение о прекращении огня от ХАМАСа.

"Перебои с логистикой в Красном море остаются в центре внимания инвесторов. Агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что получило сообщение об обстреле корабля двумя ракетами к югу от йеменского города Аль-Муха", – сообщает издание.

Добавляется, что связанные с Ираном боевики-хуситы в Йемене, которые контролируют наиболее густонаселенные регионы страны, с середины ноября неоднократно запускали беспилотники и выпускали ракеты по коммерческим судам. Они заявляют, что эти атаки являются ответом на военные действия Израиля в Газе.

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Экономическая правда.