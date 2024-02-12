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Конфликт на Ближнем Востоке угрожает развитию мировой экономики - МВФ

Понедельник, 12 февраля 2024, 09:39 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Мировая экономика продолжает расти и демонстрировать устойчивость перед различными войнами и геополитическими кризисами, однако конфликт на Ближнем Востоке будет иметь более широкие последствия.

Об этом заявила главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает DW.

"Эта чрезвычайная неопределенность усиливает проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усилит экономический ущерб", - сказала Георгиева.

МВФ снизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4% до 2,9%, а перспективы региона назвал крайне неопределенными из-за большого количества рисков. 

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К ним Фонд отнес угрозу распространения войны в секторе Газы на соседние с Израилем страны, а также дальнейшие перебои в торговле из-за атак на суда в Красном море.

Напоминаем:

Израиль планирует выпустить значительные объемы облигаций для покрытия расходов, вызванных войной с ХАМАС.

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МВФ война экономика
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Экономическая правда
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