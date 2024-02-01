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С начала большой войны Нидерланды выделили Украине 300 миллионов евро прямой поддержки

Четверг, 1 февраля 2024, 20:45 - Алексей Павлыш
 
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С начала полномасштабной войны правительство Нидерландов направило в госбюджет Украины около 300 млн евро.

Об этом сообщает Министерство финасов Украины по результатам онлайн-встречи министра Сергея Марченко с новоназначенным министром финансов Нидерландов Стивеном ван Веенбергом.

"Привлеченные 300 млн евро прямой бюджетной поддержки стали весомым вкладом в обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях неопределенности", - заявил Марченко.

Во время встречи стороны также отметили, что изъятые активы России должны стать фундаментом для дальнейшего финансирования восстановления и украинской экономической стабильности в будущем.

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Министр финансов Нидерландов добавил, что страны ЕС сейчас активно проводят дискуссии о возможности направления российских активов в пользу Украины.

Экономическая правда

Нидерланды Минфин деньги Украина
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