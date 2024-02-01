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Украина будет использовать строительные отходы от разрушений для восстановления

Четверг, 1 февраля 2024, 20:40 - Анастасия Дячкина

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет использовать подходы циркулярной экономики для восстановления Украины.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

По данным органов местного самоуправления, по состоянию на конец 2023 года по всей стране образовалось более 450 тыс тонн строительных отходов от разрушений, отметили в ведомстве.

"Пока в Украине нет традиции глубокой переработки строительных отходов, показатель ресайклинга составляет 6% от общего количества. Но в видении большого восстановления страны эти отходы мы рассматриваем как возможный будущий ресурс для строительной отрасли", – отметила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталия Козловская.

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По ее словам, решение этой проблемы должно происходить комплексно по следующим основным направлениям:

  • создание необходимой нормативной базы по технологии сортировки и переработки отходов и отладки соответствующих технологических процессов;
  • разработка каталога строительной продукции, изготовленной с применением сырья на основе переработанных отходов;
  • дальнейшая разработка стандартов изготовления такой строительной продукции.

Переработка отходов от разрушений включает сортировку, обработку, производство и транспортировку. Все это требует значительных финансовых вложений, поэтому со стороны государства должны быть разработаны соответствующие экономические модели, а также установлены целевые показатели переработки отходов от разрушений и нормы обязательного использования определенного процента вторсырья в проектах восстановления, добавила Козловская.

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Минвосстановления инфрастуктура война строительство
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