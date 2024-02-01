Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 5,25%

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Банк Англии прогнозируемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых.

Об этом говорится в заявлении британского регулятора.

"Все идет в нужном направлении", - заявил глава регулятора Эндрю Бейли. Инфляция в Великобритании снизилась с 10% год назад до 4% в декабре прошлого года. По прогнозам Банка Англии, во втором квартале 2024 года она составит целевые 2%.

За то, чтобы сохранить ставку неизменной, выступили шесть членов комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, двое настаивали на ее повышении до 5,5%, еще один - на снижении до 5%.

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Решение Банка Англии совпало с прогнозами аналитиков, отмечает The Guardian. Несмотря на то, что ставку не подняли, она остается на максимуме за последние 16 лет, отмечает газета.

Банк Англии прогнозирует, что инфляция временно снизится до целевых 2% во втором квартале 2024 года, но затем снова вырастет в третьем и четвертом кварталах и в конце года составит 2,75%.

Экономическая правда

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