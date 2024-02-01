Mastercard будет бороться с мошенничеством с помощью искусственного интеллекта

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Платежная система Mastercard сообщила, что разработала собственную ИИ-систему, которая, по ее словам, может увеличить эффективность выявления мошенничества на 300%.

Об этом пишет CNBC.

Компания сообщила CNBC, что ее новая усовершенствованная модель искусственного интеллекта, Decision Intelligence Pro, позволит банкам лучше оценивать подозрительные транзакции в своей сети в режиме реального времени и определять, являются ли они законными или нет.

Президент бизнес-подразделения Mastercard по кибербезопасности и разведке Аджай Бхалла рассказал CNBC, что новое решение для искусственного интеллекта - это запатентованная рекуррентная нейронная сеть, которая является ключевой составляющей генеративного ИИ.

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Decision Intelligence Pro построена собственноручно командами кибербезопасности и борьбы с мошенничеством Mastercard и использует трансформаторные модели для усиления мощности генеративного ИИ.

В некоторых случаях Mastercard полагается на открытый код "когда это необходимо", но "большинство" технологий создается собственными силами, добавил Бхалла.

Собственный алгоритм Mastercard обучается на данных примерно 125 миллиардов транзакций, которые ежегодно проходят через карточную сеть компании, отметили в Mastercard.

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По оценкам Mastercard, новая технология принятия решений может повысить эффективность выявления мошенничества на 20%, в среднем, а в некоторых случаях достигать даже 300%.

Компания инвестировала за последние пять лет более 7 млрд долл в кибербезопасность и технологии ИИ.

Экономическая правда