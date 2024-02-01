В ФГИУ рассматривают возможность возобновить на ОПЗ профильную деятельность
Одесский припортовый завод сейчас работает по непрофильным направлениям, но Фонд госимущества рассматривает возможность начать на предприятии работу по основному профилю.
Об этом рассказал глава ФГИУ Виталий Коваль в интервью изданию Liga.net.
"Сегодня предприятие работает по непрофильным направлениям: производит кислород и азот. Кроме этого, занимается перевалкой зерновых. Но эта деятельность приносит лишь доход для финансирования основных расходов общества, чтобы содержать коллектив и выплачивать львиную часть зарплаты", - сказал Коваль.
"Сейчас мы рассматриваем возможность расширения деятельности. ОПЗ - это возможность грузить многотонные суда. Он фактически выполняет роль глубоководных портов", - добавил глава Фонда.
Он также не исключил возможность запуска на предприятии производства профильной продукции - аммиака.
"Мы не исключаем возможности его запуска по основному профилю. Но для того чтобы это сделать, нам нужна составляющая безопасности. Чтобы, например, в производство аммиака не прилетали ракеты", - отметил глава Фонда.
Потенциальных инвесторов, которые проявляют интерес к ОПЗ сдерживает именно составляющая безопасности.
"ОПЗ всегда будет интересовать промышленных инвесторов, из-за возможности загрузки аммиака на корабли сразу на месте производства. Но у потенциальных инвесторов есть определенный страх. Из-за отсутствия страхования военных рисков", - пояснил Коваль.
Для предоставления инвесторам определенных гарантий ФГИУ сотрудничает с Экспортно-кредитным агентством, которое может дать международным инвесторам страхование деятельности в Украине.
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Напоминаем:
В марте 2023 года САП и НАБУ разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 400 млн грн средств госпредприятий, среди которых АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".
Первый эпизод - о коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству), второй - на "Объединенной горно-химической компании" (100% принадлежит государству в лице ФГИУ).
Подозреваемым инкриминировали легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен.