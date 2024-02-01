В Украине обновили Классификатор ІТ-профессий: советские названия изъяли

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством экономики обновили Классификатор профессий в сфере ІТ.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"ІТ-индустрия - одна из самых динамичных сфер деятельности в Украине. Наши айтишники успешно работают с ИИ или робототехникой, но в документах они все те же "специалисты по информационным технологиям". Чтобы быть up-to-date с отраслью, Минцифра и Минэкономики изменили перечень устаревших ІТ-профессий", - говорится в сообщении.

Так, ведомства добавили около 30 новых названий профессий, которые предложил бизнес. Среди них - инженер по ИИ, инженер интернета вещей, разработчик робототехники или облачной инфраструктуры и тому подобное.

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Также были обновлены названия 6 профессий и изъято 9 устаревших названий.

С обновленным Классификатором можно ознакомиться по ссылке.

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Впервые в истории украинский экспорт IT-услуг в прошлом году не показал роста, принеся 6,7 млрд долл, что на 8,5% меньше, чем в 2022 году.