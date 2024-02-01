Бизнес снова ухудшил оценку перспектив: самая пессимистическая ситуация в строительстве
В январе бизнес ухудшил оценки результатов и перспектив деятельности - индекс ожиданий деловой активности снизился до 41,0 с 45,7 в декабре 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор отмечает, что ухудшению ожиданий способствовали:
- усиление интенсивности боевых действий;
- неопределенность относительно сроков и объемов внешней финансовой помощи;
- блокада западных границ;
- рост производственных затрат на усиление киберзащиты;
- нехватка квалифицированных кадров;
- сезонное ослабление экономической деятельности в начале года.
Предприятия промышленности усилили пессимистические ожидания относительно результатов своей экономической деятельности, учитывая рост давления со стороны производственных затрат и логистические трудности с пересечением западной границы: секторальный ИОДА в январе снизился до 43,7 (в декабре - 46,9).
Предприятия торговли второй месяц подряд прогнозировали ухудшение своих экономических результатов на фоне подорожания импорта из-за блокирования западных границ, высокие цены на топливо и замедление спроса: секторальный индекс в январе снизился до 38,9 с 46,9 в декабре.
Предприятия сферы услуг в очередной раз усилили негативные оценки результатов текущей деятельности, учитывая снижение спроса вследствие повышения собственных тарифов и риски безопасности: секторальный индекс составил 40,4 по сравнению с 44,0 в декабре.
Предприятия строительства четвертый месяц подряд предоставили самые пессимистичные среди других секторов оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая интенсивные боевые действия, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонный фактор: индекс составил 31,9 (в декабре - 42.1).
"Все участники опроса прогнозировали подорожание собственной продукции и услуг на фоне усиления ожиданий относительно ускорения темпов роста закупочных цен. Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, существенное - в секторе строительства", - резюмировали в Нацбанке.
Экономическая правда