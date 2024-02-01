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Бизнес снова ухудшил оценку перспектив: самая пессимистическая ситуация в строительстве

Четверг, 1 февраля 2024, 14:14 - Анастасия Жарикова

В январе бизнес ухудшил оценки результатов и перспектив деятельности - индекс ожиданий деловой активности снизился до 41,0 с 45,7 в декабре 2023 года. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что ухудшению ожиданий способствовали:

  • усиление интенсивности боевых действий;
  • неопределенность относительно сроков и объемов внешней финансовой помощи;
  • блокада западных границ;
  • рост производственных затрат на усиление киберзащиты;
  • нехватка квалифицированных кадров;
  • сезонное ослабление экономической деятельности в начале года.

Предприятия промышленности усилили пессимистические ожидания относительно результатов своей экономической деятельности, учитывая рост давления со стороны производственных затрат и логистические трудности с пересечением западной границы: секторальный ИОДА в январе снизился до 43,7 (в декабре - 46,9). 

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Предприятия торговли второй месяц подряд прогнозировали ухудшение своих экономических результатов на фоне подорожания импорта из-за блокирования западных границ, высокие цены на топливо и замедление спроса: секторальный индекс в январе снизился до 38,9 с 46,9 в декабре. 

Предприятия сферы услуг в очередной раз усилили негативные оценки результатов текущей деятельности, учитывая снижение спроса вследствие повышения собственных тарифов и риски безопасности: секторальный индекс составил 40,4 по сравнению с 44,0 в декабре. 

Предприятия строительства четвертый месяц подряд предоставили самые пессимистичные среди других секторов оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая интенсивные боевые действия, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонный фактор: индекс составил 31,9 (в декабре - 42.1). 

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"Все участники опроса прогнозировали подорожание собственной продукции и услуг на фоне усиления ожиданий относительно ускорения темпов роста закупочных цен. Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, существенное - в секторе строительства", - резюмировали в Нацбанке.

Экономическая правда

НБУ бизнес
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