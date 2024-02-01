В 2023 году украинское производство БПЛА существенно масштабировано: более 200 компаний работают на рынке

В течение 2023 года существенно масштабировано украинское производство БПЛА, всего на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны со ссылкой на встречи с производителями БПЛА, организованной Brave1, в которых принял участие министр обороны Рустем Умеров.

Отмечается, что сейчас 67 моделей украинских БпЛА получили кодификацию от минобороны, а 58 - госконтракт.

"Не хочу говорить точную цифру, но речь идет о сотнях тысяч различных типов, под выполнение различных задач. Это без FPV - разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе является фактом сдерживания, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции", - сказал Умеров.

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Кроме того, во время встречи представители более 120 компаний имели возможность напрямую пообщаться со всеми руководителями отрасли - Министерством обороны, Министерством цифровой трансформации, Госспецсвязи, Агентством оборонных закупок, Центральным управлением беспилотных систем ГШ ВСУ.

Добавляется, что планы на 2024 год - в разы увеличить количество дронов на фронте. "Агентство оборонных закупок" уже сейчас заключает долгосрочные контракты.

Напомним:

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Немецкий производитель БпЛА Quantum-Systems создает отдельный R&D-центр (центр исследований и разработок) в Украине и планирует нанимать специалистов.

Экономическая правда.