В Украине обновили план первоочередного обследования и разминирования сельхозземель

getty images

План приоритетного возвращения сельхозземель в хозяйственную эксплуатацию с начала 2024 года обновили: отныне очистке и разминированию подлежат более 512 тыс га сельхозугодий.

Об этом сообщает Минэкономики.

"За прошлый год саперы выполнили значительный объем работ по обследованию и разминированию сельхозземель. Напомню, что было обследовано 274 тысячи гектаров - это более половины территорий, которые запланировали вернуть аграриям в использование в течение четырех лет.

Поэтому план был пересмотрен. К нему приобщили новые земли, которые будут разминированы в первую очередь. Теперь наш ориентир - вернуть в хозяйственную эксплуатацию, в экономическое использование более 512 тысяч гектаров земли", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Реклама:

По словам заместителя министра экономики Игоря Безкаравайного, план обновлен с учетом уточненных данных от ОВА и предложений операторов.

Отмечается, что над документом работали представители Минобороны, МВД, Минагрополитики и продовольствия, Министерства экономики. По его словам, реализация обновленного плана позволит, среди прочего, более рационально использовать имеющиеся ресурсы.

Согласно обновленному плану, приоритетное возвращение земель в хозяйственную эксплуатацию будет происходить в 8 регионах. Предполагается обследование и в случае необходимости очистка и разминирование в:

Реклама:

Донецкой области - 12,8 тыс га

Черниговской области - 2 тыс га

Сумской области - 85 га

Днепропетровской области - 6,6 тыс га

Киевской области - 9,4 тыс га

Николаевской области - 44 тыс га

Харьковской области -190 тыс га

Херсонской области - 248 тыс га.

По итогам реализации плана в прошлом году аграриям для хозяйственного использования вернули более 200 тыс га сельхозземель.

Читайте также: День на минном поле. Как люди, машины и собаки делают безопасными поля Николаевщины

Украина не только разминирует земли, но и заработает на этом. Как будет работать новый рынок?

Экономическая правда