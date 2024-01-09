Минфин разместил облигации на сумму почти 16,8 миллиарда
Вторник, 9 января 2024, 18:41 -
9 января Минфин разместил облигации на сумму почти 16,8 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов.
"По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 9 января 2024 года в государственный бюджет привлечено 16,770 млрд гривен (по курсу НБУ)", - говорится в сообщении.
"Покупка военных облигаций способствует победе над российской агрессией. Каждая инвестированная на облигации гривна поддерживает нашу армию и финансовую стабильность страны", - подчеркнули в Минфине.
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Напоминаем:
Продажа ОВГЗ позволила Украине привлечь 566 миллиардов гривен (в эквиваленте) в 2023 году.
Всего в течение военного положения в государственный бюджет благодаря продаже ОВГЗ поступило почти 818 млрд грн (в эквиваленте).
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