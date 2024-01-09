Регуляторы ЕС проверят инвестиции Microsoft в OpenAI

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Финансовая поддержка корпорацией Microsoft компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI может подпадать под действие правил ЕС по слиянию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление антимонопольных регуляторов ЕС.

Регуляторы ЕС подчеркнули аналогичное предупреждение от британских коллег в декабре.

Американский техногигант Microsoft, который в прошлом году обязался инвестировать в OpenAI более 10 миллиардов долларов без права голоса в совете директоров, заявил, что не владеет никакой долей OpenAI.

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Европейская комиссия ранее заявляла, что внимательно следит за развитием событий.

"Европейская комиссия проверяет, могут ли инвестиции Microsoft в OpenAI быть пересмотрены в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях", - говорится в заявлении исполнительного органа ЕС, который выступает в качестве защитника конкуренции в ЕС.

В заявлении отмечается, что некоторые соглашения, заключенные между крупными игроками цифрового рынка и разработчиками и поставщиками ИИ, исследуются на предмет их влияния на динамику рынка.

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Комиссия во вторник также дала заинтересованным сторонам время до 11 марта, чтобы они предоставили отзывы о конкуренции в виртуальных мирах и генеративного искусственного интеллекта.

Регулятор также направил запросы на информацию нескольким крупным цифровым компаниям по этим двум темам.

"Мы призываем компании и экспертов сообщать нам о любых проблемах с конкуренцией, которые они могут испытывать в этих отраслях, а также внимательно следить за партнерствами в сфере ИИ, чтобы убедиться, что они не искажают рыночную динамику", - сказала руководитель антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер.

Экономическая правда