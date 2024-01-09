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Владелец TikTok ByteDance может продать свои игровые активы IT-гиганту Tencent

Вторник, 9 января 2024, 18:20 - Алексей Павлыш
 
getty images

Компания-владелец соцсети TikTok - китайская ByteDance - ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями своих игровых активов, в том числе с крупнейшей в мире компанией-производителем видеоигр Tencent.

Об этом пишет Reuters.

Переговоры продолжаются, но никакой сделки пока не достигнуто, сообщил представитель ByteDance в интервью агентству.

ByteDance и Tencent обсуждают сделку, включающую несколько популярных видеоигр, изданных игровым подразделением ByteDance Nuverse, включая Crystal of Atland и Earth:Revival, сообщило в понедельник местное издание LatePost.

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Tencent не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

В ноябре ByteDance объявила о реорганизации Nuverse и уходе от игрового бизнеса, чтобы сосредоточиться на других основных направлениях деятельности, спустя пять лет после начала громкого выхода на мировой рынок видеоигр.

Компания прекратила работу над еще не выпущенными играми и планировала продать уже запущенные игры, сообщили тогда Reuters ознакомленные источники.

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Компания ищет покупателей для своего другого игрового подразделения Moonton, которое она приобрела в 2021 году, о чем также писало агентство Reuters в ноябре.

Отношения ByteDance с Tencent в сфере игр потеплели после периода ожесточенной конкуренции. Tencent активно использовал рекламную сеть ByteDance для продвижения своей последней игры "DreamStar".

Экономическая правда

компании технології Китай мир
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