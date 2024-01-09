Дело на $7 миллиардов: Google обвиняют в нарушении патентов на ИИ-технологии

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Компания Google предстанет перед федеральным судьей в Бостоне в связи с обвинениями в том, что процессоры, которые она использует для работы технологии искусственного интеллекта в своих ключевых продуктах, нарушают патенты Singular Computing.

Об этом пишет Reuters.

Компания Singular Computing, основанная информатиком из Массачусетса Джозефом Бейтсом, утверждает, что Google скопировала его технологию и использовала ее для поддержки функций ИИ в Google Search, Gmail, Google Translate и других сервисах Google.

В судебном иске говорится, что Singular требует до 7 миллиардов долларов денежной компенсации, что более чем вдвое превышает крупнейшую в истории США компенсацию за нарушение патентных прав.

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Представитель Google Хосе Кастанеда назвал патенты Singular "сомнительными" и заявил, что Google разрабатывал свои процессоры "независимо в течение многих лет".

"Мы с нетерпением ждем установления справедливости в суде", - сказал Кастанеда.

Адвокат Singular отказался комментировать это дело.

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Ожидается, что судебное разбирательство продлится две-три недели.

В жалобе Singular от 2019 года говорилось о том, что Бейтс поделился с Google своими инновациями в области компьютерной обработки данных в период между 2010 и 2014 годами. Singular утверждает, что тензорные процессоры Google, которые расширяют возможности искусственного интеллекта, копируют технологию Бейтса и нарушают два патента.

В иске говорится о том, что в схемах Google используется усовершенствованная архитектура, открытая Бейтсом, которая обеспечивает большую вычислительную мощность и "произвела революцию в способах обучения и выводов ИИ".

Google представил свои процессорные блоки в 2016 году для работы ИИ, который используется для распознавания речи, генерации контента, рекомендаций рекламы и других функций. Компания Singular заявила, что версии 2 и 3 блоков, представленные в 2017 и 2018 годах, нарушают ее патентные права.

В декабре Google заявил суду, что его процессоры работают иначе, чем запатентованная технология Singular, и что патенты являются недействительными.

Экономическая правда