Всемирный банк прогнозирует снижение темпов роста экономики России - обновленный прогноз

Всемирный банк прогнозирует снижение роста экономики России в 2024-2025 годах.

Об этом говорится в опубликованном январском прогнозе Всемирного банка.

Ожидается, что в 2024 году ВВП России вырастет на 1,3%. Однако рост российской экономики замедлится по сравнению с 2023 годом.

В 2025 году рост экономики в России замедлится еще больше: прогнозируемый рост ВВП составит 0,9%.

Реклама:

По итогам 2023 года, согласно подсчетам экспертов Всемирного банка, темпы роста российской экономики составили 2,6%.

Как отмечает Всемирный банк, в 2023 году рост экономики России происходил более быстрыми темпами, чем ожидалось, и был обусловлен значительной фискальной поддержкой, включая дополнительные военные расходы.

В то же время добыча и экспорт нефти несколько сократился, а власти объявили о продлении до конца 2023 года экспортных ограничений на 300 000 баррелей в сутки, а также их углубление на 200 000 баррелей в сутки начиная с января 2024 года.

Реклама:

Кроме того, снижение обменного курса привело к росту инфляции, что повлекло дальнейшее повышение учетной ставки.

Напоминаем:

В июньском докладе Всемирного банка Global Economic Prospects, рост российской экономики объяснялся повышением государственных расходов на военные нужды и ростом соответствующих социальных выплат, а также - с сохранением объемов потребления в стране.