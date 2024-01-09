Шмыгаль рассказал о разворачивании в Украине единой платформы видеонаблюдения 

В единую всеукраинскую платформу видеонаблюдения уже интегрировано более 8 тысяч видеокамер.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 января.

"Важным заданием является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения. Из более чем 50 тысяч имеющихся видеокамер более 8 тысяч уже интегрированы, и эта работа постоянно продолжается", - сказал Шмыгаль на заседании правительства 9 января.

Премьер подчеркнул, что власти изменяют стандарты безопасности в гражданской жизни, что является нуждой военного времени, которая сохранится и после войны.

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"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан станет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", - заявил он.

Напоминаем:

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказывал, что из 50 тысяч камер, которые планируется установить, более 7 тысяч будут так называемые "интеллектуальные".

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Результаты анализа видеоматериалов с камер наблюдения используются правоохранителями для раскрытия преступлений, в частности военных.