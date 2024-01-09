Российский беспилотник повредил ветроэлектростанцию британской компании в Одесской области
Атака вражеского беспилотника 8 января повредила ветровую турбину электростанции британского инвестора Elementum Energy в Одесской области.
Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.
"Elementum Energy, ведущий международный инвестор из Соединенного Королевства в секторе возобновляемой энергетики Украины, сообщает о повреждении ветровой турбины, расположенной в ветропарке на юге Украины, в результате недавней атаки беспилотника", - говорится в сообщении.
В Ассоциации добавили, что пострадавших среди персонала нет. По данному факту Национальная полиция Украины открыла уголовное производство.
После атаки была инициирована частичная остановка ветропарка. Специальная команда Elementum Energy сейчас работает над отпуском электроэнергии потребителям.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что 8 января в Белгород-Днестровском районе Одесской области порывом ветра завалило ветрогенератор.