Российский беспилотник повредил ветроэлектростанцию британской компании в Одесской области

Атака вражеского беспилотника 8 января повредила ветровую турбину электростанции британского инвестора Elementum Energy в Одесской области.

Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

"Elementum Energy, ведущий международный инвестор из Соединенного Королевства в секторе возобновляемой энергетики Украины, сообщает о повреждении ветровой турбины, расположенной в ветропарке на юге Украины, в результате недавней атаки беспилотника", - говорится в сообщении.

В Ассоциации добавили, что пострадавших среди персонала нет. По данному факту Национальная полиция Украины открыла уголовное производство.

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После атаки была инициирована частичная остановка ветропарка. Специальная команда Elementum Energy сейчас работает над отпуском электроэнергии потребителям.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что 8 января в Белгород-Днестровском районе Одесской области порывом ветра завалило ветрогенератор.

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