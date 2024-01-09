Нефть стабилизировалась после падения накануне

Цены на нефть 9 января стабилизировались после падения на предыдущей сессии, поскольку рынки сравнивали напряженность на Ближнем Востоке с волнениями спроса и ростом предложения ОПЕК.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены?

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 17 центов, или 0,2%, до 76,29 долларов за баррель на 07:07 по Гринвичу.

Реклама:

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США повысились на 0,1%, или 5 центов, до 70,82 долларов за баррель.

В понедельник контрольные показатели упали более чем на 3% и 4% соответственно из-за резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравией и роста добычи ОПЕК.

Что повлияло на цены?

Реклама:

"Резкое снижение цен Саудовской Аравией и увеличение добычи ОПЕК компенсировали беспокойство относительно предложения, вызванное эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - сказал аналитик CMC Markets Леон Ли.

Израильские военные заявили, что их борьба с ХАМАС продлится до 2024 года, что вызвало волнение на рынках, что конфликт может перерасти в региональный кризис, который может нарушить поставки нефти на Ближний Восток.

Опрос Reuters в пятницу показал, что добыча нефти в ОПЕК выросла в декабре, поскольку рост в Анголе, Ираке и Нигерии компенсировал продолжающиеся сокращения Саудовской Аравией и другими членами более широкого альянса ОПЕК+.

Увеличение предложения побудило Саудовскую Аравию снизить официальную цену продажи своей флагманской нефти Arab Light для Азии в феврале до самого низкого уровня за 27 месяцев.

Экономическая правда