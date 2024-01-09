Группа компаний "Новая почта" изменила название

Группа компаний "Новая почта" меняет название на NOVA.

Об этом говорится в сообщении на сайте почтового оператора "Новая почта".

"Мы уже гораздо больше, чем почта, поэтому убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров - NOVA", - отмечают в компании.

На сегодня Группа компаний NOVA состоит из следующих компаний:

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"Новая почта в Украине" - почтовый оператор. Имеет 11 400 отделений и 15 500 почтоматов по всей Украине. Доставляет по стране за 24 часа, а в пределах города в тот же день.

Nova Post Europe - компания, которая предоставляет полный спектр логистических услуг по Европе, а также между ЕС и Украиной. На сегодня открыты представительства в 11 странах: Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия и Италия. Имеет 35 тыс точек сервиса, из которых 83 - собственные отделения Nova Post.

NovaPay - небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги.

Nova Global - компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничества с международными онлайн маркетплейсами. Осуществляет доставки из интернет-магазинов в странах Северной и Южной Америки, в странах Азиатско-тихоокеанского региона, а также Великобритании.

Supernova Airlines - осуществляет доставку из любой точки мира. Вскоре компания начнет трансконтинентальные полеты грузовыми самолетами.

ИТ-компания Nova Digital - производитель веб-приложений и программного обеспечения.

Nova Digital - создает и обслуживает программные продукты.

"Основная цель группы NOVA - обеспечить легкую доставку чего-либо для жизни и бизнеса. Сейчас это посылки, деньги и технологии, но мы не собираемся останавливаться на этом. Все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast - Easy - Safe - Human - Tech - Growth" - отметил совладелец группы NOVA Вячеслав Климов.

Напоминаем:

"Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года.

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"Новая почта" входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков в Украине.

"Новая почта" также является одним из крупнейших в Украине работодателей.