В прошлом году за трудоустройство переселенцев бизнесу компенсировали 180 миллионов

unsplash

В 2023 году государство выплатило 181 млн грн компенсации работодателям, которые трудоустроили более 14 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает Минэкономики.

"Более 8 тысяч работодателей получили от правительства компенсацию в 2023 году за трудоустройство 14 400 украинцев, которые вынуждены были переехать из опасных регионов страны. В целом предпринимателям было перечислено 181 млн грн компенсации.

Благодаря финансовому стимулированию работодателей по этой программе, мы помогаем ВПЛ быстрее найти работу на новом месте, иметь возможность обеспечивать себя и свою семью", - заявила заместитель министра Татьяна Бережная.

Реклама:

По ее словам, в этом году размер компенсаций тем, кто будет брать на работу переселенцев, повысили - с 1 января размер компенсации увеличили до 7 100 грн в месяц, а с апреля - до 8 тыс грн.

Также увеличили продолжительность выплаты компенсации - с двух до трех месяцев, а за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью работодатель сможет получать такую компенсацию 6 месяцев.

В Минэкономики напомнили, что правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.

Реклама:

За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной зарплаты (по состоянию на 1 января 2024 года - 7100 грн) в течение 3 месяцев, за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью - в течение 6 месяцев.

"Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через портал "Дія" или в бумажной форме в центре занятости вместе с пакетом необходимых документов", - пояснили в министерстве.

Экономическая правда