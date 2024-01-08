Китай ввел санкции против пяти оборонных компаний США из-за продажи оружия Тайваню

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Китай объявил о введении санкций против пяти оборонных компаний США после последнего раунда продажи американского вооружения Тайваню.

Об этом пишет BBC.

"Это заявление было сделано в то время, когда Тайвань готовится к проведению президентских и парламентских выборов 13 января.

Продажа американского оружия Тайваню является частым источником напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном", - говорится в сообщении.

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Под ограничения Китая попали: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Китай заморозит активы этих компаний и запретит людям и организациям в Китае иметь с ними дело, заявили в МИД Китая

В прошлом месяце Государственный департамент США одобрил продажу оборудования на сумму 300 миллионов долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня.

Министерство иностранных дел Китая также заявило в воскресенье, что санкции были "ответом на эти крайне неправильные действия США".

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Кроме этого, в заявлении МИД Китая говорится, что недавние продажи оружия "серьезно вредят суверенитету и интересам безопасности Китая, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе".

"Пекин усилил давление на Тайвань в преддверии выборов, которые могут переосмыслить отношения острова с Китаем.

В своем ежегодном новогоднем обращении лидер КНР Си Цзиньпин повторил свое заявление о том, что Тайвань "непременно воссоединится" с Китаем.

Он также высказался более решительно, чем в прошлогоднем послании, когда говорил о том, что Тайвань является частью "одной семьи", - напоминает ВВС.

Экономическая правда