СБУ задержала чиновника "Укрзализныци", который шпионил за военными эшелонами

Контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию, в результате которой в Днепре был задержан чиновник "Укрзализныци", завербованный ФСБ.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По указанию российских кураторов задержанный собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ.

Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железным сообщением.

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Прежде всего злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард". Российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать об их маршруте с остановками и пунктами назначения.

По имеющимся данным, развединформация нужна была оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона.

Вражеский агент был задержан в собственном доме.

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Как установило расследование, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом этого года.

В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ.

Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.