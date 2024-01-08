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Уклонение от уплаты налогов на 700 млн: БЭБ разоблачила предприятия, связанные с конвертатором Стрелковским

Понедельник, 8 января 2024, 16:04 - Анастасия Жарикова
 
бэб

Руководителю одной из компаний, которая уклонилась от уплаты налогов в особо крупных размерах, избрали меру пресечения в размере более 121 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге. 

По материалам следствия, подозреваемый был руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. БЭБ не называет имени предпринимателя, но по данным источников ЭП в правоохранительных органах, он связан с Вячеславом Стрелковским.

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"В течение нескольких лет предприятие не только уклонялось от уплаты налогов, но и предоставляло аналогичные услуги другим субъектам хозяйственной деятельности", - констатирует Бюро.

Например, компания закупала в больших объемах напитки и продукты питания, в дальнейшем в налоговой отчетности декларировались остатки на складах, то есть непроданные товары, но фактически их сбывали вне учета без уплаты налогов. 

Общая сумма убытков, которая уже подтверждена проведенными судебно-экономическими экспертизами составляет 767 млн грн. 

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По подсчетам аналитиков, объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы составляет 21 млрд грн. Окончательная суммы убытков, нанесенных бюджету устанавливается.

 
бэб

Экономическая правда

налоги БЭБ компании
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