Уклонение от уплаты налогов на 700 млн: БЭБ разоблачила предприятия, связанные с конвертатором Стрелковским

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Руководителю одной из компаний, которая уклонилась от уплаты налогов в особо крупных размерах, избрали меру пресечения в размере более 121 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге.

По материалам следствия, подозреваемый был руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. БЭБ не называет имени предпринимателя, но по данным источников ЭП в правоохранительных органах, он связан с Вячеславом Стрелковским.

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"В течение нескольких лет предприятие не только уклонялось от уплаты налогов, но и предоставляло аналогичные услуги другим субъектам хозяйственной деятельности", - констатирует Бюро.

Например, компания закупала в больших объемах напитки и продукты питания, в дальнейшем в налоговой отчетности декларировались остатки на складах, то есть непроданные товары, но фактически их сбывали вне учета без уплаты налогов.

Общая сумма убытков, которая уже подтверждена проведенными судебно-экономическими экспертизами составляет 767 млн грн.

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По подсчетам аналитиков, объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы составляет 21 млрд грн. Окончательная суммы убытков, нанесенных бюджету устанавливается.

бэб

Экономическая правда