Украинская ІТ-компания присоединится к разработке технологий для NASA

SoftServe

Мировая ІТ-компания с украинскими корнями SoftServe присоединяется к международной группе компаний, которая будет разрабатывать технологические решения для строительства на Луне, в рамках программы NASA.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что проект стартовал после того, как американская компания Astroport Space Technologies завоевала грант и финансирование в рамках NASA STTR 2023 Phase II.

В рамках гранта консорциум компаний во главе с Astroport будет работать над разработкой технологий для возведения взлетно-посадочных площадок в экстремальных условиях и безопасной посадки на Луне.

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К работе над проектом будет привлечена команда отдела Robotics & Advanced Automation компании SoftServe. Перед ней будет стоять задача по моделированию роботизированных систем для реального строительства, механического взаимодействия и свободного передвижения по поверхности Луны.

"В рамках этого проекта мы будем создавать модели для терра механического взаимодействия между оборудованием, техникой для строительства, и лунным грунтом, реголитом. Наша работа будет предусматривать создание большого количества цифровых симуляций процесса строительства на Луне, с учетом особенности и свойств почвы, и различных ситуаций. Также будем исследовать с партнерами возможности взаимодействия между машинами, устройствами на месте, и оптимальные концепции передвижения",- рассказал Robotics Practice Leader компании SoftServe Любомир Демкив.

Работа над проектом стартует в январе 2024 года.

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Напоминаем:

Одна из крупнейших ІТ-компании в Украине SoftServe в 3 квартале 2023 года открыла новые офисы в Мексике, Колумбии и Румынии.