В прошлом году местные бюджеты получили на 44 миллиарда больше средств, чем в 2022 году

В прошлом году в общий фонд местных бюджетов поступило на 43,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году, - 441,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основными доходами местных бюджетов в 2023 году были:

289,4 млрд грн - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

55,8 млрд грн - единый налог;

34,5 млрд грн - плата за землю;

22,4 млрд грн - акцизный налог;

14,5 млрд грн - налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

9,1 млрд грн - налог на недвижимое имущество.

Прирост доходов общего фонда местных бюджетов до 2022 года зафиксировали в Киевской (+26%), Черкасской (+20,8%), Закарпатской (+17,5%), Ровенской областях (+16,2%), а также в Киеве (+17,6%).

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"Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с территорий, которые были или являются временно оккупированными РФ", - пояснили в Минфине.

Наименьший показатель доходов, соответственно, обнаружили в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были или являются временно оккупированными РФ, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

В Минфине подчеркнули, что благодаря быстрой адаптации к военному положению предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 11% по сравнению с 2022 годом.

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За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и в дальнейшем имеют возможность осуществлять финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Экономическая правда