Вторичному рынку жилья советского периода прогнозируют стагнацию

В Киеве будет падать спрос на здания старого фонда советского периода - хрущевки, панельные и другие дома.

Об этом заявил директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук, пишет Delo.ua.

Есть три причины, приведшие к падению интереса к жилью советского времени.

В первую очередь это связано с насыщением вторичного рынка недвижимости современным более комфортным жильем. В последние годы на рынок вышло достаточно новых жилых комплексов, чтобы спрос на старое жилье значительно снизился.

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По словам эксперта, стагнация в сегменте старого жилья проявилась еще во время пандемии. Уже тогда стало ощутимо, что предложение в новых домах выигрывает по всем параметрам.

Еще большей конкуренцией для старого фонда стали новые ЖК в Киевской области, гораздо более привлекательные по ценам для покупателей, чем хрущевки, отметил Герасимчук.

Во-вторых, покупатели предпочитают новое жилье и из-за популярной ипотечной программы "еОселя", которая ставит жесткие условия по возрасту жилого фонда - это должна быть только квартира в многоэтажке, которой не более 10 лет.

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В-третьих, как показал опыт войны, старые квартиры более уязвимы при обстрелах.

"При попадании в новостройку, построенную по монолитно-каркасной технологии, разрушения есть, но дом стоит и может дальше полноценно функционировать в большинстве случаев. Старые панельные или кирпичные дома страдают значительно больше. Это также влияет на выбор покупателя", - считает эксперт.

Герасимчук прогнозирует, что старое жилье из-за падения спроса не имеет факторов роста цен в 2024 году.

"Ожидаем, что старый жилой фонд останется в состоянии стагнации и цены двигаться не будут, по меньшей мере в первой половине 2024-го. По более современной вторичной недвижимости, она будет расти в цене с определенной корреляцией с общим экономическим ростом. Наибольшей популярностью пользуются дома комфорт-класса в районах с развитой инфраструктурой, введенные в эксплуатацию и с современным ремонтом. Таких квартир не очень много, спрос высокий, поэтому они могут дорожать в этом году на 7-10%", - пояснил Герасимчук.